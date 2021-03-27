Элиста, , 11:05 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов, сообщает региональный оперштаб 27 марта.

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За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 312 жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии зарегистрировано почти 19,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 19 тысяч человек.

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