Элиста, , 11:02 — REGNUM Ещё 24 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 27 марта. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время в республиканских стационарах лечение получают 322 ковид-пациента, из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии. Число жителей Калмыкии, отправленных на самоизоляцию, сократилось до 1 065 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 883 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 тысяч человек.

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