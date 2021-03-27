Калуга, , 11:45 — REGNUM В Калуге 38 работ поступили на художественный конкурс открыток по теме «Космос как предчувствие» в рамках подготовки к празднованию 60-летия первого полёта человека в космос. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство по развитию туризма Калужской области.

Работа Вячеслава Черникова в номинации «Первый космический» Artko40.ru

Жюри конкурса во главе с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым определило победителей, работы которых набрали по оценке конкурсной комиссии наибольшее количество баллов. В состав экспертного совета вошли региональные специалисты в области культуры, туризма и космонавтики. Первое место в номинациях «Первый космический» и «Город Циолковского» присуждено Вячеславу Черникову. В номинации «Изобретаем будущее» победил Павел Вольфсон.

Работы победителей конкурса космических открыток станут основой для издания калужским подразделением Почты России серии немаркированных открыток с указанием авторов работ. Кроме того, победители получат ценные призы от спонсоров художественного конкурса «Привет из Калуги». Среди призов: подарочный сертификат на речную прогулку на теплоходе по Оке.

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