Москва, 27 марта, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии Российской Федерации по экономическому развитию и интеграции одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

Павел Редин ИА Красная Весна Подсолнечник

Заседание подкомиссии состоялось 26 марта. На нем было поддержано предложение Министерства сельского хозяйства установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за одну тонну. Срок действия пошлины — с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Пошлина необходима для того, чтобы на внутреннем рынке сохранялся необходимый объем семян подсолнечника для переработки на подсолнечное масло и отсутствовали колебания розничных цен на подсолнечное масло.

Напомним, что ростом цен, в том числе на подсолнечное масло, озаботился президент России Владимир Путин. Он поручил профильным ведомствам навести порядок и использовать все доступные механизмы для сдерживания роста цен.

Стоит отметить, что уже сейчас действуют заградительные пошлины в 30% на вывоз подсолнечника и рапса.