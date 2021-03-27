Ханты-Мансийск, 27 марта 2021, 10:55 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 81 случай.
С начала пандемии на 27 марта в Югре зарегистрировано 53 880 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 370 человек, скончался 781 пациент с COVID-19.