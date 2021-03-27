Вашингтон, 27 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Телевизионная сеть HBO заключила с американским писателем Джорджем Мартином контракт на участие в новых проектах для стриминговой платформы HBO Max. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

dravecky Джордж Мартин

Новый контракт предусматривает, что автор «Игры престолов» будет работать над новыми проектами для HBO не менее пяти лет. Условия контракта не разглашаются. По данным The Hollywood Reporter, стоимость контракта составляет не менее $10 млн.

В 2019 году HBO завершила показ сериала «Игра престолов», основанного на книге Джорджа Мартина. Позже телесеть начала работу над ещё несколькими сериалами по этой вселенной. Также Мартин работает над некоторыми другими проектами HBO, включая экранизацию романа Ннеди Окорафор «Кто боится смерти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в HBO приступили к разработке трёх телесериалов во вселенной «Игры престолов».