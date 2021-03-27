Витебск, Белоруссия, , 10:57 — REGNUM Двое жителей города Витебска обвиняются в подготовке к массовым беспорядкам. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

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По информации следствия, с ноября 2020 года по 9 февраля 2021 года мужчины (одному 38 лет, второму — 43 года) «создали условия для своего участия и участия других людей в массовых беспорядках». Указанные лица приобрели стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью, подготовили их для использования и хранили в своем гараже.

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9 февраля обвиняемых задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков в гараже одного из них нашли не менее 5 граммов марихуаны.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 1 статьи 328 («Незаконный оборот наркотических средств») и части 1 статьи 13, части 1 статьи 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») Уголовного кодекса Белоруссии. Задержанных допросили, они заключены под стражу.

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Сообщается, что в 2020 году обвиняемые неоднократно привлекались к административной ответственности по статье 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса Белоруссии об административных правонарушениях.

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