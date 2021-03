Токио, , 10:39 — REGNUM В Super Smash Bros. Ultimate в ближайшее время вряд ли появится персонаж из другой популярной видеоигры. Об этом 27 марта сообщил портал Comicbook.

Ранее в сети появились информация, что в файтинге (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) появится Загрей из Hades. Когда журналисты задали по этому поводу вопрос сценаристу и дизайнеру проекта Грегу Касавину, он сказал, что «это было бы потрясающе», поскольку ему очень нравится то, как создатели Smash Bros. прорабатывают персонажей

Касавин дал понять, что коллеги пока не обращались к его студии с соответствующим предложением. При этом он не исключил, что в будущем Загрей может всё же появиться в игре.

Напомним, релиз Hades состоялся 6 декабря 2018 года. Это ролевая экшен-игра с элементами roguelike (присутствует процедурная генерация уровней, персонаж имеет только одну жизнь).

