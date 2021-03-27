Тампа, США, , 10:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» проиграл команде «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу «Финикса» со счетом 100:104.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, который оформил в матче с 26 очками и 11 подборами.

В составе «Хьюстона» самым результативным оказался центровой Деандре Эйтон, который остановился в шаге от дабл-дабла с 19 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Финикс», проигравший прошлый матч, 28 марта встретится с клубом «Шарлотт Хорнетс». «Торонто» выиграл прошлую встречу и 29 марта сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».