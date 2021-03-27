Перемышль, Калужская область, 27 марта 2021, 11:43 — REGNUM В Калужской области работница одного из предприятий Перемышльского района была серьёзно травмирована на рабочем месте. Об этом 27 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Станок лишил работницу пальцев правой руки
Станок лишил работницу пальцев правой руки
Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, работница организации, занимающейся изготовлением изделий из картона, выполняла работу на станке по резке картона. В ходе работы на картонорезальной машине рука женщины попала в станок. В результате работница получила травму в виде ампутации пальцев правой руки. Женщина была доставлена в больницу в Калуге, где ей оказывают медицинскую помощь.

По данному факту следственными органами поводится проверка. Изъята документация по охране труда, согласно которой сотрудница выполняла не свойственную ей по должности работу. Опрошено руководство организации и непосредственный начальник пострадавшей. Они пояснили, что ввиду большого опыта этой работнице поручались различные задания, с которыми она успешно справлялась ранее. Следователи продолжают опрашивать свидетелей происшествия, для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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