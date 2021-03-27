Перемышль, Калужская область, , 11:43 — REGNUM В Калужской области работница одного из предприятий Перемышльского района была серьёзно травмирована на рабочем месте. Об этом 27 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Станок лишил работницу пальцев правой руки Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, работница организации, занимающейся изготовлением изделий из картона, выполняла работу на станке по резке картона. В ходе работы на картонорезальной машине рука женщины попала в станок. В результате работница получила травму в виде ампутации пальцев правой руки. Женщина была доставлена в больницу в Калуге, где ей оказывают медицинскую помощь.

По данному факту следственными органами поводится проверка. Изъята документация по охране труда, согласно которой сотрудница выполняла не свойственную ей по должности работу. Опрошено руководство организации и непосредственный начальник пострадавшей. Они пояснили, что ввиду большого опыта этой работнице поручались различные задания, с которыми она успешно справлялась ранее. Следователи продолжают опрашивать свидетелей происшествия, для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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