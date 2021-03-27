Миннеаполис, США, , 10:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 107:101.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» из Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс, который оформил в матче с 29 очками и 16 подборами.

В составе «Хьюстона» самым результативным оказался форвард Кристиан Вуд, который остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

Отметим, этой победой «Миннесота» прервала свою серию из трех подряд поражений и 29 марта снова встретится с «Хьюстоном», потерпевшим второе подряд поражение.