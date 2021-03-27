Лондон, , 10:28 — REGNUM Наибольшую угрозу для Великобритании в сфере кибербезопасности представляет Россия, заявила генеральный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Линди Кэмерон на онлайн-мероприятии Университета Квинс в Белфасте.

Кэмерон выступила с речью, приуроченной к пятилетию со дня создания NCSC. Она призвала правительство Великобритании повысить уровень киберзащиты критически важной инфраструктуры.

Среди стран, представляющих основную угрозу для кибербезопасности Великобритании, глава NCSC выделила КНДР, Иран, Китай и Россию. Она отметила, что Китай стремительно наращивает свои технологические возможности, но главную угрозу представляет Россия.

«В кибербезопасности — как и в других областях безопасности — Россия представляет самую острую и непосредственную угрозу для Великобритании», — подчеркнула Кэмерон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российско-британские отношения в сфере политики являются «практически мёртвыми».