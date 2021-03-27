Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Проект будущего фильма ужасов «Паранормальноеявление 7» получил четырёх главных актёров. Об этом 27 марта сообщил портал The Wrap.

В картине снимутся Эмили Бадер («Зачарованные»), Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9−9») и Генри Эйрс Браун («Земля монстров»). Снимать седьмую часть «Паранормального явление» будет режиссёр Уильям Юбэнк («Под водой», «Сигнал»).

Напомним, фильм «Паранормальное явление 6» вышел на экраны в октябре 2015 года. Премьера седьмого фильма франшизы состоится на сайте онлайн-кинотеатра Paramount Plus 4 марта 2022 года.

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