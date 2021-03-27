Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 100:86.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Монтрезл Харрелл, который оформил в матче с 24 очками и десятью подборами.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался форвард Ларри Нэнс, который также оформил дабл-дабл с 17 очками и десятью подборами во встрече.

Отметим, этой победой «Лейкерс» прервала свою серию из четырех подряд поражений и 29 марта встретятся с клубом «Орландо Мэджик». «Кливленд» выиграл прошлый матч и 28 марта сыграет с командой «Сакраменто Кингз».