Пенза, , 10:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2021 года в единый день голосования. Об этом он заявил журналистам накануне, 26 марта.

Напомним, что предыдущий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан в рамках уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получал взятки, в частности, от компании «Биотек» Бориса Шпигеля в обмен на предоставление неконкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования и медикаментов. В рамках этого дела задержан был и Шпигель.

Президент России Владимир Путин снял Белозерцева с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Временно исполнять обязанности главы региона был назначен сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.

На вопрос журналистов, собирается ли он баллотироваться в губернаторы Пензенской области, Мельниченко ответил утвердительно.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — сказал политик.

Он также отметил, что в качестве врио он займется реализацией приоритетных национальных проектов, а также борьбой с пандемией коронавируса, в частности, организацией прививочной кампании.