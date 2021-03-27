Киев, , 10:16 — REGNUM За сутки на Украине от коронавируса были привиты 17 939 человек, сообщил 27 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала прививочной кампании (стартовала 24 февраля) были привиты 192 264 человека, 192 263 из них получили одну дозу препарата, один человек получил две дозы препарата и завершил вакцинацию.

Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами вакцинации, отметил глава минздрава.

«По состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек», — добавил министр здравоохранения.

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Напомним, на Украине за сутки зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.