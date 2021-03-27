Сан-Франциско, США, , 10:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» уверенно обыграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась в пользу гостей со счетом 108:124.

Наиболее результативным игроком встречи оказался центровой «Атланты» Джон Коллинз, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 38 очками и 12 подборами. Его коллега по клубу — Трей Янг — также смог оформить дабл-дабл с 21 очком и 15 результативными передачами.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал легкий форвард Эндрю Уиггинс, на счету которого 29 очков в игре.

Отметим, этой победой «Атланта» прервала свою серию из двух подряд поражений и 29 марта встретится с клубом «Денвер Наггетс». «Голден Стэйт» потерпел четвёртое подряд поражение и 30 марта сыграет с командой «Чикаго Буллз».