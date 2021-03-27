Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Администрация twitter-аккаунта франшизы Battlefield необычным образом отреагировала на твит «инсайдера», рассказавшего о шестой части игры. Об этом 27 марта сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter Roberto Serrano 26 марта 2021 года разместил на своей странице пост с информацией об особенностях шестой части Battlefield. Он, в частности, написал, что релиз игры состоится осенью 2021 года, что она разрабатывается на «движке» Frostbite», и что разработчики добавят в неё разрушаемые уровни и «потрясающие визуальные эффекты».

В ответ на это разработчики разместили публикацию с текстом на тему макаронных изделий, в которой дали понять, что «инсайдер» сообщил пользователям очевидные вещи.

https://twitter.com/Battlefield/status/1375460792322121728

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Battlefield нашёл подсказки, которые намекают на место действия шестой части игры. Геймер решил, что её события будут происходить в Казахстане.

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