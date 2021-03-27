Калуга, , 11:41 — REGNUM В Калуге 270 спортсменок из 54 регионов страны принимают участие в открывшемся 26 марта первенстве страны по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве спорта.

Поединок Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

В церемонии открытия соревнования принял участие известный советский борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мы рады провести первенство России по спортивной борьбе. Для Калуги это большое событие. Будут созданы все условия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Желаю честной, бескомпромиссной борьбы, чтобы все показали результаты выше, чем в предыдущие годы», — заявил перед началом борцовских поединков заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов. Награждение победителей состоится 27 марта.

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