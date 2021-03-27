Киев, , 09:58 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 марта министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Заболели 752 ребенка и 420 медработника», — добавил глава украинского минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии на Украине подтвердили 1 632 131 случай инфицирования SARS-CoV-2, 1 297 282 инфицированных выздоровели (7124 за сутки), 31 751 — скончался (290 за сутки).

В медицинские учреждения за сутки были госпитализированы 4747 человек.

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Максимальное количество подтвержденных случаев инфицирования за сутки зарегистрировали во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и столице Украины (1226), добавил министр.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.