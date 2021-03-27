Пекин, , 09:48 — REGNUM Совокупные доходы от мобильной видеоигры PUBG Mobile превысили отметку в $5 млрд в марте 2021 года. Об этом свидетельствую данные исследовательской компании Sensor Tower.

Компания Tencent выпустила видеоигру PUBG Mobile в феврале 2018 года. Вскоре она стала самой популярной видеоигрой в жанре «королевская битва» и одной из самых прибыльных мобильных игр.

По оценкам аналитиков Sensor Tower, к марту 2021 года совокупные расходы игроков в PUBG Mobile превысили $5,1 млрд. Отмечается, что только в 2020 году доход от этой видеоигры, включая версию для китайского рынка Game For Peace, составил $2,7 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совокупные доходы разработчиков за продажи видеоигр на цифровых носителях в 2020 году составили $126,6 млрд.