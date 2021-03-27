Благовещенск, , 09:55 — REGNUM Начальником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского назначен генерал-майор Александр Игнатенко. Об этом пресс-служба Восточного военного округа 27 марта сообщает на сайте Минобороны РФ.

Утром 27 марта заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский представил нового начальника личному составу учебного заведения. По его словам, Игнатенко имеет большой командирский и боевой опыт и будет «устойчиво развивать прославленное учебное заведение, опираясь на славные традиции». В завершение церемонии личный состав училища прошёл перед новым начальником и замом главкома торжественным маршем.

Владивостокское пехотное училище было создано по приказу Народного Комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова 11 февраля 1940 года. В сентябре 1949 года оно было передислоцировано в Благовещенск. Современное название училище получило в 2015 году.

Генерал-майор Игнатенко Александр Николаевич в 1991 году закончил Ташкентское высшее танковое командное училище, после чего прошёл все командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба — первого заместителя командующего общевойсковой армии. Является участником боевых действий, имеет правительственные награды.