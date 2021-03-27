Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин единолично вышел на четвертое место в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу игр с более чем одним забитым голом.

В матче регулярного чемпионата «Вашингтона» с командой «Нью-Джерси» 35-летний российский хоккеист оформил дубль и это стало 148-й такой игрой в его заокеанской карьере, позволив игроку единолично занять четвертое место в НХЛ по данному показателю. До этого момента, российский капитан «Вашингтона» делил это место с Горди Хоу.

При этом лидером по количеству матчей с более чем одним забитым голом является Уэйн Гретцки (189 матчей), на втором месте Брэтт Халл (158), на третьем — Марио Лемье (154).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно «Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом 4:0 команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.