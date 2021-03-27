Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал описания первых шести эпизодов будущего сериала «Невероятные"(The Nevers). Об этом 27 марта сообщает портал Screen Rant.

Первую серию шоу зрители увидят 11 апреля 2021 года, снял её режиссёр Джосс Уидон. События сериала будут происходить в Лондоне 1899 года, согласно сюжету после странного события две девушки получают сверхъестественные способности.

Первая серия получила название «Пилотная» (Pilot), остальные четыре эпизода будут называться «Разоблачение» (Exposure), «Вспышка» (Ignition), «Обязательства» (Undertaking) и «Повешенный» (Hanged). Последняя серия первой части шоу «Правда» выйдет 16 мая 2021 года.

В «Невероятных» снимаются Лора Донелли («Чужестранка»), Элеонор Томлинсон («Полдарк»), Джеймс Нортон («МакМафия»), Энн Скелли («Роуз притворяется Джули») и другие. В качестве создателя сериала выступает Джосс Уидон (оригинальный кинокомикс «Лига справедливости»).

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