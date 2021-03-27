Киев, 27 марта 2021, 09:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны готовиться к партизанской войне на украинской территории. К такому выводу пришел журналист издания «Страна.ua» Александр Шахов после анализа стратегии военной безопасности Украины, которая 25 марта была введена в действие украинским лидером.
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По мнению журналиста, «стратегия призывает готовиться, по сути, к партизанским действиям на своей территории». Он добавил, что в документе 34 раза упоминается словосочетание «территориальная оборона» и десять раз — «движение сопротивления».
Представитель украинского средства массовой информации для сравнения добавил, что такое слово, как «перевооружение» упоминается в документе лишь трижды, а «модернизация» — дважды.
Еще один ключевой пункт стратегии, на который обратил внимание украинский журналист — это то, что Украина не ставит своей целью достижение военного паритета с Россией, поскольку это негативно скажется на экономике страны.
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В случае начала войны с Россией, как отметил журналист издания «Страна.ua», надежда Киева будет на прямую военную поддержку стран НАТО. Он также добавил, что в документе декларируется цель — вступление Украины в НАТО, а само слово «НАТО» встречается в тексте девятнадцать раз.
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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, Киев начал гражданскую войну в Донбассе. При этом украинская сторона утверждает, что в Донбассе украинская армия уже почти семь лет якобы воюет с вооруженными силами Российской Федерации. Несмотря на это представители официального Киева неоднократно заявляли, что армия России в скором времени якобы вторгнется на территорию Украины и целью Российской Федерации якобы является уничтожение Украины.
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