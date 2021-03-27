Киев, , 09:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны готовиться к партизанской войне на украинской территории. К такому выводу пришел журналист издания «Страна.ua» Александр Шахов после анализа стратегии военной безопасности Украины, которая 25 марта была введена в действие украинским лидером.

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По мнению журналиста, «стратегия призывает готовиться, по сути, к партизанским действиям на своей территории». Он добавил, что в документе 34 раза упоминается словосочетание «территориальная оборона» и десять раз — «движение сопротивления».

«Да и вся стратегия озаглавлена как «Всеохватывающая оборона». Что где-то сродни теории «тотальной войны», сформулированной еще накануне Первой мировой. По ней военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только профессиональными армиям», — говорится в статье издания «Страна.ua».

Представитель украинского средства массовой информации для сравнения добавил, что такое слово, как «перевооружение» упоминается в документе лишь трижды, а «модернизация» — дважды.

«Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии — ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой. Это война уровня начала и середины ХХ века. При том что современные армии делают акцент на развитии высокотехнологической компоненты», — подчеркнул журналист.

Еще один ключевой пункт стратегии, на который обратил внимание украинский журналист — это то, что Украина не ставит своей целью достижение военного паритета с Россией, поскольку это негативно скажется на экономике страны.

«Комплексная оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики», — утверждается в стратегии.

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В случае начала войны с Россией, как отметил журналист издания «Страна.ua», надежда Киева будет на прямую военную поддержку стран НАТО. Он также добавил, что в документе декларируется цель — вступление Украины в НАТО, а само слово «НАТО» встречается в тексте девятнадцать раз.

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, Киев начал гражданскую войну в Донбассе. При этом украинская сторона утверждает, что в Донбассе украинская армия уже почти семь лет якобы воюет с вооруженными силами Российской Федерации. Несмотря на это представители официального Киева неоднократно заявляли, что армия России в скором времени якобы вторгнется на территорию Украины и целью Российской Федерации якобы является уничтожение Украины.

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