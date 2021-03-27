Калгари, Канада, , 09:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе «Виннипега» забитыми голами отличились Блейк Уилер (10-я минута, в большинстве) Кайл Коннор (26-я) и Пол Штястны (55-я, при игре 5×3).

У «Калгари» забитые шайбы на счету Милана Лучича (47-я, в большинстве) и Мэттью Ткачука (59-я, при игре 6×35).

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, этой третья подряд победа «Виннипега», в следующем матче клуб 28 марта снова сыграет с «Калгари», потерпевшим четвертое поражением подряд.