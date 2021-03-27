Глендейл, США, , 09:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» уверенно переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

У «Аризоны» заброшенными шайбами отметились оформивший в матче дубль Кристиан Дворак (7-я и 48-я минута), Ник Шмальц (39-я), Драйден Хант (50-я) и Фил Кессел (50-я, в большинстве).

В составе «Шаркс» голы забили чешский нападающий Томаш Гертл (22-я, в большинстве) и Патрик Марло (53-я, в большинстве).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился в игре результативными действиями. Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов не принимал участия в игре.

Отметим, этой вторая подряд победа «Аризоны» и в следующем матче клуб 28 марта снова сыграет с «Сан-Хосе», этим поражением прервавшим серию из двух подряд побед.