Минусинск, Красноярский край, , 09:32 — REGNUM В Минусинске суд приговорил к заключению в колонии строгого режима водителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился местный житель, был в ноябре 2020 года остановлен полицейскими, которые заметили у него признаки опьянения. Водитель автомобиля отказался пройти от освидетельствования как на месте, так и в медучреждении.

Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение и получил наказание в виде условного срока лишения свободы на один год. В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Суд приговорил 32-летнего жителя Минусинского района к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

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