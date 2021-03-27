Ростов-на-Дону, , 09:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону после аварии на Низовом (Северном) водохранилище горожане занялись массовым выловом рыбы. Полиция пресекла незаконную деятельность рыболовов-любителей, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«Во время сброса воды из Низового водохранилища значительное количество рыбы оказалось за пределами водного объекта. Этим воспользовались несознательные граждане, которые начали массово вылавливать рыбу, используя для этого несоответствующие требованиям правил рыболовства орудия — сачки и подсаки. Кроме того, гражданами превышалась суточная норма вылова», — пояснили в ведомстве.

Информация о массовом вылове рыбы появилась в социальных сетях. На место происшествия прибыли полицейские совместно с инспекторами Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. В результате в водохранилище выпущено более 350 кг рыбы. Часть рыболовов привлечены к административной ответственности.

Также будет произведён подсчёт погибшей рыбы и установлен размер причинённого ущерба.

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