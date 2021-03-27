Москва, , 09:14 — REGNUM Российская сторона завершила все внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания межправительственного соглашения по космосу с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

26 марта в Москве прошла рабочая встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с государственным министром по передовым технологиям ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири. В ходе этой встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области мирного космоса.

Работа над проектор рамочного межправительственного российского-эмиратского соглашения по космосу ведётся с 2020 года. В Роскосмосе подчеркнули, что в настоящее время российская сторона завершила все внутренние подготовительные процедуры.

Одним из примеров сотрудничества России и ОАЭ в космической отрасли стал первый космический полёт гражданина ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури. Аль-Мансури совершил полёт на Международную космическую станцию на российском корабле осенью 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роскосмосу и Министерству иностранных дел РФ проработать проект соглашения о сотрудничестве России и ОАЭ в области космоса.