Сент-Луис, США, , 09:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакз» уверенно обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голы на свой счет записали Сэм Стил (23-я минута), Макс Джонс (40-я), Дерек Грант (59-я, в пустые ворота) и шведский нападающий Рикард Ракелль (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Сент-Луиса» стал Райан О'Райлли (51-я).

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, этой победой «Анахайм» прервал серию из трех подряд поражений и в следующем матче 28 марта снова сыграет с клубом «Сент-Луисом», для которого это третий подряд проигрыш.