Симферополь, , 09:09 — REGNUM Власти Крыма подготовили несколько исков к Украине. Об этом заявил журналистам председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

По словам Константинова, власти полуострова готовят иски против Украине, в частности, по транспортной, энергетической и водной блокадам Крыма и Севастополя.

Так, иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируют подать в суд в первом полугодии 2021 года. Предварительная сумма иска — 1,47 трлн рублей. При этом глава рабочей группы по анализу ущерба, вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отметил, что цифра ущерба уточняется.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной», — рассказал Константинов.

Он также уточнил, что работа по оценке ущерба, нанесенного энергетической и транспортной блокадами полуострова еще продолжается. Однако уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами рублей.

Константинов подчеркнул, что международная общественность должна обратить внимание на попытки украинских властей устроить геноцид в Крыму и дать этому самую жесткую оценку.

«Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — сказал политик.

Также есть перспектива подачи иска о планомерном уничтожении инфраструктуры полуострова, в тот период, когда он был в составе Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потеряв Крым в 2014 году, власти Украины делают все возможное, чтобы отомстить жителям полуострова за их решение вернуться в состав России. Поскольку в период Советского Союза Крым инфраструктурно был связан с Украинской ССР, у Киева были рычаги давления на полуостров. Были перекрыты все транспортные поставки на полуостров с территории Украины. Было отключена подача электроэнергии с территории Украины. Также был перекрыт Северо-Крымский канал, который доставлял на полуостров пресную воду из Днепра.

России удалось преодолеть все эти трудности. Был построен Крымский мост, который связал полуостров с Краснодарским краем. Был построен энергетический мост, по которому полуостров снабжается электроэнергией. Сооружаются многочисленные гидротехническое объекты, которые обеспечат потребность полуострова в воде.