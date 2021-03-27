Лос-Анджелес, США, 27 марта, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Создатель комикса «Отряд самоубийц» Джон Острандер поделился впечатлением от трейлера будущего фильма Джеймса Ганна. Публикация была размещена 27 марта на twitter-странице студии DC.

Donna Olmstead Джон Острандер

Острандер заявил, что после просмотра ролика он понял, что хочет посмотреть фильм «прямо сейчас». Он также отметил, что трейлер его просто ошеломил и заставил многократно повторить «вау!».

«Я хочу увидеть это на самом большом экране, который я могу найти», — сказал Острандер.

https://twitter.com/DCComics/status/1375576020212838400

Напомним, в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джон Острандер исполнит эпизодическую роль. Автор комикса появился в одной из сцен трейлера, который DC выложила в сеть 26 марта 2021 года.