Ташкент, 27 марта 2021, 09:10 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
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143 случая заражения выявили в Ташкенте после проведенного эпидемиологического расследования. Семнадцать случаев заражения подтвердили в Ташкентской области, семь — в Бухарской области, шесть — в Кашкадарьинской, по четыре — в Наманганской и в Хорезмской областях, два — в Сырдарьинской области, по одному — в Андижанской, Самаркандской и Ферганской областях.
Всего на данный момент в стране подтвердили 82 146 случаев заражения. 80 360 инфицированных выздоровели (112 за сутки), 625 — умерли (один человек за сутки).
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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане с 1 апреля начнется массовая вакцинация населения от коронавируса.