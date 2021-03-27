Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть новый трейлер будущего аниме-сериала Record of Ragnarok. Ролик был опубликован 27 марта на YouTube-канале Netflix Anime.

Премьера шоу на сайте онлайн-кинотеатра состоится в июне 2021 года. Сюжет Record of Ragnarok расскажет о турнире, в котором участвуют боги и люди. Согласно синопсису, 13 поединков в формате один на один определят судьбу человечества.

Авторами манги Record of Ragnarok являются писатели Шинья Умемура, Такуми Фукуи и художник Ajichika. Комикс публикуется в журнале Monthly Comic Zenon с ноября 2017 года.

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