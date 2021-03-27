Иркутск, , 09:10 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки выявили 174 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 61 078 человек. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Скончались за сутки восемь пациентов с диагнозом COVID-19, за всё время — 2087 человек. Выздоровели за сутки 224 пациента, с начала эпидемии — 58 914. В стационарах Приангарья продолжают лечение 1490 человек с коронавирусом (-11).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2079 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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