Москва, , 08:46 — REGNUM Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признала лучшими российскими сериалами 2020 года «Мёртвые души», «Чики» и «257 причин, чтобы жить». Об этом сообщается на сайте организации.

Премию АПКиТ в категории «Лучший мини-сериал» получила работа режиссёра Григория Константинопольского «Мёртвые души». Лучшим сериалом продолжительностью от 5 до 24 серий признан «Чики» Эдуарда Оганесяна, лучшим сериалом продолжительностью более 24 серий — «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова.

Лауреатами премии в категории «Лучший комедийный сериал» стали «Беспринципные» Романа Прыгунова и «#Сидядома» Ольги Френкель. Лучшим анимационным сериалом признана работа «Три кота» Дмитрия Высоцкого».

Лучшим актёром сериала признан Пётр Фёдоров за роль в сериала «Перевал Дятлова», лучшей актрисой — Чулпан Хаматова за работу в сериале «Зулейха открывает глаза». Сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Перевал Дятлова» также получили премии за лучшую сценарную работу.

Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Лучшие сериалы года выбираются на основании экспертной оценки продюсеров и представителей индустрии, внесших значительный вклад в развитие российского кинематографа.