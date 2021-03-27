Лос-Анджелес, США, , 08:45 — REGNUM Студия Marvel заставляет Бенедикта Камбербэтча скрывать свою внешность во время онлайн-интервью. Об этом 27 марта сообщается портал Comicbook.

Во время онлайн-мероприятия Concordia Forum актёр направил камеру смартфона на потолок. При этом он объяснил собеседникам, почему вынужден поступать подобным образом.

«Между прочим, вы смотрите на потолок, потому что я не могу показать вам свое лицо, поскольку я снимаюсь в «Докторе Стрэндже», — сказал Камбербэтч.

https://twitter.com/SmilingBenedict/status/1375518354006364160

Напомним, Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ранее в сети появилась информация о том, что это картина будет самой страшной в истории кинокомиксов Marvel.

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