Лос-Анджелес, США, 27 марта 2021, 08:45 — REGNUM Студия Marvel заставляет Бенедикта Камбербэтча скрывать свою внешность во время онлайн-интервью. Об этом 27 марта сообщается портал Comicbook.
Во время онлайн-мероприятия Concordia Forum актёр направил камеру смартфона на потолок. При этом он объяснил собеседникам, почему вынужден поступать подобным образом.
«Между прочим, вы смотрите на потолок, потому что я не могу показать вам свое лицо, поскольку я снимаюсь в «Докторе Стрэндже», — сказал Камбербэтч.
https://twitter.com/SmilingBenedict/status/1375518354006364160
Напомним, Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ранее в сети появилась информация о том, что это картина будет самой страшной в истории кинокомиксов Marvel.
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