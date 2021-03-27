Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM В Казахстане 1 апреля появится счетчик вакцинации от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 26 марта в Алма-Ате.

«Мы начинаем с 1 апреля вывешивать счетчик по вакцинации. У нас есть поручение Администрации президента», — цитирует министра здравоохранения Казахстана издание Sputnik.

Данный счетчик по аналогии с публикацией данных о подтвержденных случаях заражения коронавирусом, ежедневно будет демонстрировать данные о темпах вакцинации в целом по республике, а также — по регионам страны.

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«Он (счетчик — ИА REGNUM) будет у нас на сайте», — добавил глава минздрава республики.

Счетчик будет отображать количество вакцин, которые поступили в республику, а также — количество привитых от коронавируса.

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Напомним, по данным на 26 марта в Казахстане прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом получили 110 861 человек. 25 318 человек получили второй компонент вакцины.

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