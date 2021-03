Каир, , 08:41 — REGNUM Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что контейнеровоз Ever Given, который 23 марта застрял в Суэцком канале, могут снять с мели уже сегодня, 27 марта.

По данным источников издания, сдвинуть многотонный контейнеровоз со дна канала вполне возможно удастся раньше, чем предполагалось. Возможно это произойдет уже сегодня, 27 марта. Какие для этого есть основания не уточняется.

Стоит отметить, что первая попытка сдвинуть застрявший контейнеровоз с помощью буксиров и дноуглубительных работ окончилась неудачей. Удалось лишь немного сдвинуть корму судна, но этого оказалось недостаточно для прохождения других судов.

Напомним, что по официальной версии контейнеровоз, проходя Суэцким каналом, попал в сильную песчаную бурю. Сильный ветер развернул судно попрек канала и оно уперлось в его берега.