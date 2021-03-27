Спасск-Дальний, Приморский край, , 08:42 — REGNUM Прокуратура Приморского края проверит появившийся в социальных сетях видеоролик, где запечатлено, как группа подростков избивает девочку. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура г. Спасска-Дальнего организовала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа подростков избивает девочку», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, 21 марта около здания бывшей вечерней школы в городе г. Спасске-Дальнем учащиеся школы встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После этого они зашли в заброшенное здание, где избили девочку и один из них снимал это на телефон.

Кроме того, уточняется трое из подростков состоят на профилактическом учёте в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных участников устанавливаются.

«По данному факту прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в целях установления причин и условий, способствовавших совершению таких деяний. Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, прокуратура установит собственника заброшенного здания, в котором произошло избиение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта стало известно в Ставропольском крае организована проверка по информации об избиении ребенка в детском саду.