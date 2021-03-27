Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Создатель комикса «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман вступился за бывшего шоураннера одноимённого сериала Скотта Гимпла. Об этом 27 марта сообщает портал Comicbook.

Один поклонник, общаясь в сети с Киркманом, обвинил экс-продюсера проекта в том, что он «разрушил» шоу. В ответ на это автор «Ходячих мертвецов» заявил, что «никто на планете» так не заботится о франшизе, как Гимпл.

«Он посвятил этому значительную часть своей жизни. Подумайте об этом», — написал Киркман, добавив, что он понимает, что фанатам могут не нравиться те или иные сюжетные решения, но не согласен с тем, что Гимпл что-то испортил.

«Есть много людей, которым нравится именно то, на что вы жалуетесь. Разным людям нравятся разные вещи. Я очень горжусь каждой минутой шоу «Ходячие мертвецы», — подчеркнул создатель Комикса.

Напомним, Скотт Гимпл выступал в качестве создателя сериала «Ходячие мертвецы» с 2011 по 2018 годы (4−8 сезон шоу). Он покинул должность в 2018 году, заняв пост главного контент-менеджера франшизы.

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