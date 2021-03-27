Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:32 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 19-летний гражданин переехал мужчину, лежащего на проезжей части. Об этом журналистам рассказали представители ГИБДД.

По данным Накануне.Ru, инцидент произошёл на улице Победы возле дома №45. 42-летний пострадавший погиб. Водитель уверяет, что в ночное время не заметил человека и лишь после того, как почувствовал, что наехал, применил экстренное торможение. Затем он оперативно вызвал полицейских и скорую помощь.

Водитель был трезв, а за год пять раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту произошедшего идёт проверка.