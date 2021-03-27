Москва, , 08:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин, а также сотрудники кремлевской администрации, подадут декларации о доходах до 1 апреля текущего года, сроки подачи перенесены не будут. Об этом 27 марта рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в минувшем году в середине апреля глава Российского государства из-за пандемии издал указ, согласно которому срок представления деклараций о доходах чиновниками за 2019 год был продлен до 1 августа.

Отметим, по законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. За 2019 год президент РФ задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей.