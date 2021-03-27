Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Писатель Джордж Мартин заключил новое «крупное соглашение» с телеканалом HBO. Об этом 27 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

В рамках контракта Мартин будет работать над реализацией различных проектов канала и потокового сервиса HBO Max. Отмечается, что компания заплатит писателю «восьмизначную» сумму.

Напомним, сейчас Джордж Мартин работает над проектами спин-оффов сериала «Игра престолов» и шоу «Кто боится смерти», которое создаётся на основе одноимённого романа Ннеди Окорафор.

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