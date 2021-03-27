Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Транснациональная корпорация Stellantis, японский автопроизводитель Nissan и китайская компания Nio объявили о сокращении объёма производства автомобилей из-за дефицита полупроводниковых устройств. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Stellantis заявили, что с 29 марта компания приостановит производство на пяти заводах в Канаде, Мексике и США. На этих предприятиях ведётся сборка моделей Jeep Compass и Jeep Cherokee, Chrysler Pacifica, Chrysler 300, Dodge Charger и Dodge Challenger.

Японский производитель Nissan приостановит на несколько недель три своих завода в США и Мексике. В Nio — одном из крупнейших производителей электромобилей в Китае — также объявили о сокращении производства.

Ранее из-за дефицита микросхем временно останавливались заводы и других производителей в во всём мире, включая Ford Motor, Honda Motor, General Motors и Volkswagen.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте с общемировым дефицитом чипов столкнулись и российские производители. В частности, наблюдаются проблемы с поставками чипов для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов и панелей управления приборами.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские автопроизводители столкнулись с нехваткой микросхем