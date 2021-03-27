Москва, , 08:21 — REGNUM Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Александр Горелов считает, что в России идет спад заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Но несмотря на это ограничительные меры, введенные в период пандемии, надо соблюдать. Об этом он заявил журналистам.

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По словам Горелова, судя по имеющимся данным, в настоящий момент Россия проходит фазу стабилизации эпидемиологической ситуации с тенденцией к снижению.

Специалист отметил, что в начале весны еще возможны некоторые колебания суточного прироста числа выявленных случаев заражения. В целом, коронавирусная инфекция приобретает черты сезонного заболевания.

Стоит отметить, что в Москве власти фиксируют рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом среди зараженных много пожилых людей.