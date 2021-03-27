Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпитлаз» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (6-я и 57-я минута), шведский нападающий Никлас Бекстрём (12-я) и Конор Шири (48-я).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет во встрече две результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Илья Самсонов — сыграл «на ноль», отразив 24 из 24 бросков по своим воротам. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, а также российский форвард и защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, это вторая подряд победа «Вашингтона», в следующем матче клуб 28 марта сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Для «Нью-Джерси» это второе подряд поражение, команда 29 марта встретится с «Бостон Брюинз».