Стокгольм, , 08:12 — REGNUM Российские фигуристки впервые в истории заняли все призовые места на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Швеции. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победительницей мирового первенства стала Анна Щербакова, набрав после исполнения короткой и произвольной программы в сумме 233,17 балла. При этом спорстменка только совсем недавно оправилась от болезни, что не помешало ей выиграть мировое первенство.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева с 220,46 балла, третье — Александра Трусова, результат которой по итогам двух программ составил 217,2 балла.

Отметим, 26 марта российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место среди танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию. Они исполнили танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».