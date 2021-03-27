Бишкек, , 08:14 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии инфицирование коронавирусом подтвердили у 87 946 человек, 84 537 из них выздоровели (68 человек за сутки), 1494 — умерли.

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На данный момент лечение получают 965 инфицированных: 528 в стационарах медицинских учреждений, 437 — амбулаторно.

За последние сутки зарегистрировали четыре случая заражения коронавирусной инфекцией медицинских работников, с начала пандемии — 4233. 4196 медицинских работников выздоровели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Киргизии начнется массовая вакцинация от коронавируса.

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